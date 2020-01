Ultimissime calcio Napoli - Tremendo incidente stradale per il portiere argentino Sergio Romero. Il giocatore si è schiantato contro il guard-rail nei pressi del centro d'allenamento del Manchester United a bordo della sua Lambroghini bianca dal valore di 170 mila sterline. ancora da verificare le cause dell'incidente: il calciatore non ha riportato ferite ma il suo veicolo è rimasto completamente distrutto. A riportare la notizia è il portale infobae.com.