Tre big match consecutivi in casa, De Laurentiis fa pressione sulle scelte del Governo

Napoli calcio - De Laurentiis prende posizione nei confronti delle restrizioni allo stadio. L'edizione odierna del Corriere del mezzogiorno mette in evidenza le parole del presidente

Il Napoli è atteso da tre big-match consecutivi in casa: l’Inter il 12 febbraio, il Barcellona il 24 e il Milan il 6 marzo. Il presidente De Laurentiis s’augura che ci sia un’atmosfera differente da quella delle ultime gare e spinge come i suoi colleghi sulle scelte del Governo. Del resto i bilanci ai tempi del Covid hanno sofferto anche per l’azzeramento dei ricavi da stadio mentre i costi sono aumentati, del resto quest’analisi oggettiva spinge il Napoli a perseguire la linea dell’abbassamento del monte ingaggi. De Laurentiis, al termine dell’Assemblea di Lega a Milano, ieri si è pubblicamente esposto sul tema degli stadi rappresentando una richiesta generale, che riguarda tutti i club colpiti dalle restrizioni: «Sanremo a capienza piena e stadi chiusi? Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani elettori forse il calcio verrà considerato in maniera diversa».