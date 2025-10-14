Toro, comanda Cairo: Baroni cambia modulo per sfidare il Napoli

Cambio di rotta per il Torino. Secondo Tuttosport, Baroni seguirà le indicazioni del presidente Cairo e schiererà il 3-5-2 contro il Napoli. Sarebbe il quarto modulo diverso in appena due mesi, dopo l’esperimento col 4-2-3-1 visto contro la Lazio. Eppure, prima della sfida con il Parma, lo stesso tecnico aveva annunciato: "Tornerò presto al 4-3-3". Intanto Adams scalpita dopo il gol con la Scozia e punta a un posto da titolare. Sullo sfondo, tiene banco il caso Guinea Equatoriale: Coco e altri giocatori si sarebbero ammutinati, sollevando un nuovo fronte di tensione in Nazionale.