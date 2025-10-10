Torino, Cairo: "Con il 3-5-2 la difesa è più protetta. Baroni troverà la quadra"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in esclusiva a Sportitalia da Trento, dove è in corso di svolgimento Il Festival dello Sport, soffermandosi sul suo Torino, prossimo avversario del Napoli:

"Per proteggere la difesa bisogna anche avere un centrocampo che fa un certo filtro. Come abbiamo giocato a tre contro la Lazio, ovviamente la difesa è molto più coperta. In ogni caso, secondo me in questo momento Baroni troverà la quadra di tutto, lui ha la mia fiducia. Magari giocherà col 3-5-2, forse è il modo migliore per avere forza offensiva ma anche una protezione importante della difesa”.