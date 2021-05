Nelle prossime settimane, come raccontato da Tmw, sono in programma per la Lazio dei contatti con l'ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri e con Nuno Espirito Santo. Nel casting alla ricerca del sostituto di Inzaghi, c'è anche il nome di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia autore di una grande stagione.Per il tecnico però, la società spinge per trovare l'intesa per il rinnovo.