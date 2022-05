Notizie Napoli calcio. Il Napoli cala il tris contro il Genoa al minuto 81' grazie ad un super gol di Lobotka. Il centrocampista slovacco parte palla al piede dritto per dritto, arrivando al limite dell'area per liberare un destro rasoterra che si insacca alla destra di Sirigu. Per l'ex Celta Vigo si tratta del primo gol in Serie A con la maglia del Napoli.