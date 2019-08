SSC Napoli, pubblicata la procedura per l'autorizzazione e l'ingresso degli striscioni al San Paolo: i dettagli

Per la nuova stagione calcistica, la SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione della procedura relativa all’ingresso degli striscioni allo Stadio San Paolo.

Le richieste effettuate prima dell’inizio del campionato consentiranno l’inserimento dello striscione all’interno dell’Albo Nazionale degli Striscioni e, quindi, l’autorizzazione permanente per l’intera stagione calcistica 19/20.

In tal senso, il Club azzurro

ha istituito un servizio per le richieste di autorizzazione all’accesso e al posizionamento all’interno dello Stadio di striscioni e/o coreografie per le gare interne.

La richiesta va presentata in forma libera, specificando:



a) le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione dello striscione;



b) il contenuto e la grafica corredati in apposita documentazione fotografica;



c) il settore in cui verrà esposto;



d) certificazione ignifuga;



e) copia del documento d'identità.

La richiesta così compilata dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail (NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PRESENTATE CON MODALITA' DIVERSA DA QUELLA INDICATA) all'indirizzo: sicurezzastadio@sscn.it