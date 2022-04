SSC Napoli, il report dell'allenamento: Ospina non si è allenato, Di Lorenzo a parte

Dopo la gara contro la Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma domenica alle ore 15 per la 34esima giornata di Serie A.

Il gruppo che è sceso in campo ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della rosa, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnica tattica e partita a campo ridotto.

Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. Ospina non si è allenato per sindrome influenzale. Lobotka ha effettuato terapie e sarà valutato nella giornata di domani.

