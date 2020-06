Notizie Napoli calcio. Seduta di allenamento, nel rispetto delle norme, oggi per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2. Prima fase dedicata a riscaldamento con stazioni di lavoro atletico. Successivamente la squadra si è divisa in due gruppi che si sono alternati in seduta tattica ed esercitazioni di passaggi. Chiusura con partitina a campo ridotto