Il Napoli lavora in vista del match di domenica sera contro l'Inter. Il portale Sportmediaset ha provato ad anticipare le scelte di Carlo Ancelotti contro i nerazzurri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per l'ultima casalinga stagionale, Ancelotti dovrà fare a meno di Insigne e Ounas. Qualche possibilità di andare almeno in panchina per Maksimovic, che giovedì è tornato in gruppo. In attacco Milik-Mertens. Ospina è sempre in Colombia".