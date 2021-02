Sportitalia, Parlato a CN24: "Il vero dubbio è Insigne: con l'Atalanta è uno spareggio Champions"

Napoli Calcio - Manule Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24live:

"Stasera mi aspetto Cioffi che possa scendere in campo per uno spezzone di partita. parlavate di settore giovanile. Ricordo di aver chiesto proprio io del progetto cantera accontonato. Ci fu una risposta perentoria. Ma adesso bisogna fare un ragionamento diverso e che riguarda tutto il calcio italiano rispetto ai debiti accumulati rispetto alla situazione covid.

Centrocampo atipico forse quello del Napoli, molto tecnico e poco fisico. Il Granada è una squadra molto fisica. La scelta è quella di palleggiare e di afre possesso palla. L'emergenza sta per terminare: alcuni rientrano dal covid e altri d tipo muscolare. Il peccato è che si sono concentrati in questo periodo fitto di appuntamenti. Sono problemi che riguardano anche altre sqaudre.

Giocherà Lobotka, Fabian che ha recuperato ma l'unico dubbio è Insigne dall'inizio dato che non è al meglio. C'è la partita con l'Atalanta che vale tanto, un mini spareggio per la Champions. Elmas potrebbe giocare nella sua posizione, magari con Zielinksi in mezzo al campo. Non puoi permetterti un altro infortunio, Insigne è un po' acciaccato"