Tutto pronto per il primo appuntamento della stagione 2023-24. Con il nuovo calendario della serie A, prenderà il via ufficialmente il nuovo campionato, con il Napoli di Rudi Garcia, chiamato a difendere lo scudetto conquistato sul campo. La cerimonia di compilazione dei calendari di serie A ci sarà mercoledì 5 luglio, a partire dalle ore 12:30 (e non alle 12 come precedentemente comunicato). A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.