Notizie calcio Napoli - Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'infortunio di Insigne dovrebbe trattarsi di una botta all'osso, dove si innesta l'adduttore, e non direttamente all'aduttore. Domani ci sarà la risonanza magnetica, ma c'è già più ottimismo per il recupero in vista del match col Barcellona.