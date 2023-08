Notizie Calcio Napoli - Il Napoli sarebbe molto vicino a completare la cessione di Folorunsho al Verona.

A riportarlo è il collega ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, tramite i suoi canali social:

"L'Hellas Verona aspetta sempre l'ultimo via libera per Folorunsho del Napoli. È solo questione di tempo prima che si raggiunga l'accordo totale, in arrivo forse martedì".