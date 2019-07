Settimo giorno ma primo sul campo di Dimaro per Mertens, Milik e Mario Rui: ecco il report

Settimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio.

Primo giorno sul campo di Dimaro per Mertens, Milik e Mario Rui, giunti come da programma ieri sera e accolti stamattina dall'ovazione dei tifosi azzurri in Trentino.

La squadra ha svolto la consueta fase iniziale di riscaldamento e prevenzione. Successivamente torello con la rosa divisa in gruppi. Successivamente partitina a campo ridotto risolta dai gol di Gaetano, Verdi e Tutino.

Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Mario Rui ha svolto l'intera seduta. Lavoro di scarico per Mertens e Milik. Piscina per Tonelli. Differenziato per Inglese. Nel pomeriggio seduta di allenamento solo per i Nazionali: Mertes, Milik, Mario Rui, ai quali si è unito anche Hysaj giunto in ritiro. I 4 azzurri hanno svolto una prima fase di riscaldamento.

Successivamente lavoro atletico e tecnica individuale. Palestra per Maksimovic, Vinicius e Zielinski, anch'egli al suo primo giorno in Trentino dopo gli impegni con la Nazionale. La squadra al completo tornerà ad allenarsi domattina. Nel pomeriggio amichevole con il Benevento.