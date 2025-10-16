Serie A, i ricavi dai main sponsor: la posizione del Napoli e la cifra incassata

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Serie A, i ricavi dai main sponsor: la posizione del Napoli e la cifra incassata

Secondo i dati de La Gazzetta dello Sport e Calcio e Finanza, il Milan guida la classifica dei ricavi dai main sponsor in Serie A, con 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27). Seguono Inter (30 mln), Juventus (28-30 mln), Fiorentina (25 mln) e Sassuolo (18 mln). Il Napoli è sesto con 9 milioni di euro grazie al main sponsor MSC. Alcuni club, come Juventus, Fiorentina e Sassuolo, hanno sponsor legati direttamente alla proprietà, mentre Roma e Lazio non hanno attualmente main sponsor ufficiali.

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