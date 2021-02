Semplici: "Petagna è arrivato con un po' di scetticismo, adesso ha conquistato la fiducia di tutto il Napoli"

Napoli - Leonardo Semplici, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol di Radio Kiss Kiss:

"La risposta del Napoli con la Juve è stata importante ma le assenze hanno pesato alal lunga sul cammino di Gattuso. Qualche partita l'hanno persa in malo modo ma hanno da recuperare ancora una partita. Poi ci sono da recuperare quei calciatori che fanno la differenza come Mertens, adesso Lozano. Sicuramente queste sono stagioni anomale dove si gioca ogni tre giorni. A questi ritmi arrivano infortuni non preventivabili. Petagna? Ha risposto bene in un posto come Napoli, con un po' di scetticismo: ha saputo rispondere alle chiamate di Gattuso. Adesso sta facendo più l'attaccante che il rifinitore ma a suon di prestazioni si è guadagnato la fiducia di tutti".