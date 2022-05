"Se mi denunci ti ammazzo!" Varriale a processo per le accuse di stalking

Secondo quanto riferito dal portale di Gazzetta.it si è svolta ieri a porte chiuse la prima udienza del processo nei confronti di Enrico Varriale. “Mi faceva paura, era irascibile”, avrebbe dichiarata l'ex compagna al giudice, aggiungendo che l’ex vicedirettore di RaiSport le avrebbe pure urlato frasi come “Se mi denunci ti ammazzo”, oltre a tormentarla con centinaia di messaggi e telefonate di insulti e minacce.

E le violenze da parte di Varriale non si sarebbero limitate solo alle parole, perché la donna ha raccontato l’episodio di uno schiaffo ricevuto dal giornalista tanto forte da farle perdere i sensi. Una versione, questa, ritenuta credibile dal gip, tanto che a settembre scorso per Varriale era scattato il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa e non comunicare con lei neppure per interposta persona”.