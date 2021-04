Al minuto 55 di Sampdoria-Napoli c'è un brutto scontro tra Gabbiadini ed Ospina su un contropiede dei blucerchiati: l'attaccante ex Napoli entra in area, Ospina esce basso ed i due si scontrano dopo che l'attaccante abbia tirato. I due restano per diversi secondi a terra doloranti, poi si rialzano. Clicca sul file in allegato per vedere la foto.