Shock Saint-Etienne, retrocede in Ligue 2 e i tifosi assaltano il campo! |VIDEO

Notizie Calcio - Dopo 18 anni il Saint-Etienne, uno dei club più titolati di Francia, torna a conoscere l'incubo della Ligue 2 retrocedendo nello spareggio decisivo ai calci di rigore.

A fare festa è l'Auxerre che, in trasferta, fa 1-1 (stesso risultato dell'andata) allungando il match alla lotteria dagli undici metri che risulterà decisiva per il ritorno in Ligue 1.

Dopo il verdetto è clamoroso quanto accade sul terreno di gioco del Geoffroy-Guichard con i tifosi dei Verts che invadono il campo e aggrediscono la squadra con un fitto lancio di fumogeni che costringe la squadra a rifugiarsi rapidamente nel tunnel degli spogliatoi.

Un vero e proprio inferno partito appena dopo la trasformazione dell'ultimo rigore da parte della formazione ospite che ha sancito la retrocessione del Saint-Etienne. A riportarlo è il Corriere dello Sport online.

