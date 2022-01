Rivoluzione Sky: addio al digitale terrestre

Un'altra brutta notizia ha travolto molti utenti che fruiscono del servizio Sky Italia. Infatti, tra pochi mesi l'azienda dirà addio al digitale terrestre chiudendo definitivamente la sua offerta dedicata. Rimarranno perciò disponibili solo le opzioni tramite internet o parabola satellitare. Ma quando avverrà questa cessazione epocale? Scopriamolo insieme e facciamo chiarezza in merito a questa notizia.

Sky lascia il digitale terrestre

Non sappiamo se questa decisione sarà definitiva, ma dopo che Sky ha cancellato proprio ieri 5 canali dalla sua programmazione ufficiale, ecco ora un'altra notizia che non ha reso di certo felici coloro che utilizzavano il servizio tramite digitale terrestre.



Infatti, l'azienda ha ufficialmente confermato che dal 1° aprile 2022 abbandonerà questa tecnologia di trasmissione. In pratica, i clienti con attiva un'offerta sul digitale terrestre dovranno modificarla entro il 31 marzo 2022 attivandone una con il decoder Sky Q e connessione a internet, o via satellite con una parabola.

Ovviamente, l'azienda ha anche comunicato agli utenti oggetto di questa modifica che non dovranno pagare nessun costo di attivazione o di installazione per il passaggio alla nuova modalità di trasmissione. Inoltre, visto il costo comunque vantaggioso del precedente piano, Sky ha promesso un preziario calmierato proprio per l'occasione. Ecco il comunicato ufficiale della società, che potete trovare anche sulla sua pagina ufficiale:

Nell'ambito del progressivo passaggio dei servizi Sky sul digitale terrestre ad una nuova soluzione tecnologica che combina il digitale terrestre e internet, la tua attuale offerta sul digitale terrestre non sarà più disponibile a partire dal 1° aprile 2022.

Infine, Sky ha comunicato la possibilità di recedere, in qualsiasi momento, fino al 31 marzo 2022 dal Contratto di Abbonamento sul digitale terrestre, senza costi o spese aggiuntive.