Rrahmani escluso da Genoa-Napoli: Dazn svela il motivo

Napoli - Amir Rrahmani non scenderà in campo dal primo minuto in Genoa Napoli. Arrivano le motivazioni da parte di Dazn che svela il perché il calciatore kosovaro del Napoli non farà parte della gara di Serie A dal titolare. Rrahmani non giocherà per scelta tecnica di Rudi Garcia. Al suo posto c'è Ostigard con Juan Jesus.