Rivoluzione Salernitana, non solo Gattuso: il colpo grosso è il nuovo ds!

C'e aria di cambiamento in casa Salernitana, un riassetto societario e i primi nomi di calciomercato. Il Corriere del Mezzogiorno si concentra anche sul nome del nuovo ds della Salernitana

Il nuovo ds della Salernitana

Al momento la lista dei desideri è lunga almeno quanto il lavoro che c’è da fare per riorganizzare la società. A cominciare dal direttore sportivo. Che potrebbe essere Walter Sabatini. L’ex ds di Roma e Bologna ha confermato di aver avuto contatti con Iervolino. Il che può voler dire che l’intesa è vicina.

Calciomercato Salernitana

Tra i primi nomi circolati per rinforzare la squadra ci sono quelli di Caceres, per la difesa, e La Mantia per l’attacco. Poi c’è un elenco di giovani promettenti, italiani e stranieri, che la Salernitana vorrebbe già acquistare a titolo definitivo. Infine il capitolo allenatore. Colantuono al momento è saldo in panchina. Ma c’è sempre l’ombra di Gattuso.