Ultime notizie calcio Napoli - Allo stadio Teofilo Patini, per assistere a questa seduta mattutina della quarta giornata di ritiro a Castel di Sangro, è presente anche Serse Cosmi. L'ex allenatore, tra le altre, del Perugia è qui probabilmente per studiare da vicino Luciano Spalletti ed il suo staff.

Ricordiamo che il Napoli nel pomeriggio non si allenerà per permettere all'Adana Demirspor di usufruire dello stadio a partire dalle ore 19.00 in vista dell'amichevole di domani.