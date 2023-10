Ritiro lampo per il Milan a Napoli, ecco il programma della trasferta dei rossoneri

Sarà una trasferta con ritiro lampo quella del Milan in vista del match di domenica sera in casa del Napoli. La squadra di Pioli infatti, partirà direttamente domenica mattina per raggiungere il capoluogo partenopeo.

Proprio come accaduto nella scorsa stagione durante la sfida di campionato vinta poi 4-0 al Maradona. Il volo con a bordo la squadra di Pioli decollerà dall'aeroporto di Malpensa alle ore 10. Il rientro dei rossoneri avverrà subito dopo la sfida contro la formazione di Garcia, con l'arrivo previsto sempre a Malpensa alla 1.30 di notte.