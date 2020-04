Rimonta Roma contro il Barcellona, Florenzi racconta: "Manolas era l'unico che non ci credeva e ha segnato il gol decisivo!"

Ultime notizie calcio. Intervistato da Max Biaggi su Sky Sport, Alessandro Florenzi racconta alcuni aneddoti relativi all'ormai famosa rimonta della Roma contro il Barcellona nel 2018 che spalancò ai giallorossi le porte delle semifinali Champions:

"Dopo la partita dell'andata a Barcellona avevamo delle sensazioni strane, non ci sentivamo battuti perchè comunque avevamo giocato una buona gara. Eravamo 25 giocatori che si allenavano e in 24 credevamo ciecamente nell'impresa di poter ribaltarla: l'unico sfiduciato che ripeteva sempre 'Siamo già usciti, giochiamo contro i marziani' era Kostas Manolas. Ed il gol del tre a zero l'ho ha fatto proprio lui, l'unico che non ci credeva. E' davvero incredibile".