Ranking mondiale per Club, ecco cosa succede se Juve e Napoli arrivano a pari punti

Juventus e Napoli si giocano l'ultimo posto riservato alle italiane nel Mondiale per Club 2025: cosa succede se arrivano a pari punti nel ranking?

Chi farà compagnia all'Inter nel Mondiale per Club 2025? Saranno due le squadre italiane a rappresentare il nostro calcio nella competizione.

Dopo l'eliminazione del Milan nella fase a gironi della Champions League, a contendersi l'ultimo posto utile sono Juventus e Napoli mentre alla Lazio servirebbe di fatto un miracolo sportivo.

Ma cosa succede se Juventus e Napoli chiuderanno a pari punti nel ranking? Chi si qualifica per il Mondiale per Club 2025?

A spiegare cosa succederebbe se al termine della stagione Juventus e Napoli chiuderanno a pari punti nel ranking UEFA è stata la FIFA.

In caso di arrivo a pari punti si qualificherà per il Mondiale per Club 2025 la squadra che ha ottenuto il miglior risultato in una singola stagione di Champions League.