RAI, Perillo: "Sarri è figlio della Bagnoli operaia e tutti ricordano il dito medio. La coerenza non ha prezzo"

Antonello Perillo, giornalista della RAI, ha commentato l'approdo di Sarri alla Juventus sul suo account ufficiale Facebook.

Higuain è nato a Brest in Francia, è cresciuto in Argentina e non aveva mai pronunciato proclami contro “il Palazzo”. Eppure i napoletani ancora adesso non gli perdonano il voltafaccia... Il cosiddetto “Comandante” è figlio della Bagnoli operaia, e tutti ricordano il suo dito medio contro la Juve, i suoi proclami su “colpi di Stato per prendere il potere” e le sue lamentele su uno scudetto perso in un albergo a Firenze. Scelta professionale, certo. Ma la coerenza certe volte davvero non ha prezzo