Quando torna il Napoli da Sassuolo? Il programma del rientro degli azzurri

Sassuolo-Napoli 0-2. Altra splendida vittoria degli azzurri di Spalletti che nel primo tempo strapazzano gli uomini di Dionisi e guadagnano altri 3 punti e volano al sempre più al 1° posto solitario della classifica di Serie A a +18 sull'Inter. La squadra di Spalletti ha da poco lasciato lo stadio Mapei di Reggio Emilia per dirigersi poi verso Bologna, dove dall'aeroporto prenderà un volo charter che atterrerà nella notte alle ore 02:30 circa a Capodichino.

Da domani quindi, dopo aver cercato di riposare qualche ora, gli azzurri inizieranno a preparare la sfida contro il Francoforte di martedì. La partenza per la Germania è prevista per lunedì nel primo pomeriggio sempre in aereo.