Proteste Napoli, contatto in area tra Scamacca e Mario Rui: l'arbitro non concede il penalty e ammonisce il portoghese! [VIDEO]

Napoli - Finale con il giallo a Marassi, con il Napoli che protesta per un presunto penalty non concesso a Mario Rui: il terzino portoghese ha provato ad andare in anticipo su Scamacca che, in ritardo, ha allargato il braccio toccando l'esterno che è finito per terra. L'arbitro ha deciso di non concedere il rigore, nonostante le vibranti proteste dello stesso Mario Rui (ammonito) e di tutti gli altri giocatori.

Questo ovviamente non è rigore ma ammonizione di Mario Rui



Andare al VAR pare brutto, si ammonisce per simulazione



La domanda però è “perché questi ‘tocchi leggeri’ per altre squadre sono sempre rigore?”#ForzaNapoliSempre ? pic.twitter.com/7uDkMDM5YK — AnnaCastello (@AnnaC_napoli) February 6, 2021