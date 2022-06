Procedimento penale contro 28 tifosi napoletani in occasione di Cagliari-Napoli: il motivo

Circa 28 tifosi del Napoli dovranno affrontare un procedimento amministrativo e penale poiché accusati di non essere voluti salire, lo scorso febbraio, sui bus che dall'aeroporto Elmas dovevano andare verso l’Unipol Domus in occasione della partita Cagliari-Napoli.

I bus erano due per 250 persone in periodo di Covid19: 125 su ogni convoglio. La Questura ha quindi indirizzato i tifosi verso il treno (come recita l'informativa) e da li hanno raggiunto lo stadio a piedi.

Dopo la gara ci furono scontri tra le due tifoserie,

