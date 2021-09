"Il primo tempo di Rrahmani spiega molto (se non tutto) di alcune scelte: 72 passaggi tentati 72 passaggi completati". E' quanto scrive il giornalista Sergio Chesi su Twitter, analizzando il primo tempo praticamente perfetto di Amir Rrahmani contro il Cagliari: nessun errore in fase di impostazione per lui ed il 100% di passaggi completati.