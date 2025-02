Come accaduto al Napoli, anche al PSG Khvicha Kvaratskhelia ha voluto emulare l'esultanza che lo aveva reso celebre nella sua prima gioia con la maglia azzurra. Questa volta, però, il gesto è stato riproposto per celebrare il suo primo gol con la maglia dei parigini. Il 'Night Night', un'esultanza resa famosa dalla star della NBA Steph Curry, è stato il gesto scelto dal georgiano per festeggiare il suo primo sigillo con il club francese: