Primavera, Napoli-Spezia 2-0: Vigliotti e D'Angelo firmano la vittoria

Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. La partita comincia così come finisce: con un dominio azzurro. Un quarto d'ora e Peluso viene steso in area. Il rigore lo tira Vigliotti: 1-0. Nemmeno mezzora e arriva il bis: tiro potente e preciso di D'Angelo che infila l'angolo per il 2-0. Il Napoli gestisce il match e segna anche la terza rete nel finale, ma è annullata per fuorigioco di Stasi. Finisce 2-0, successo netto degli azzurrini.