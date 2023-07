Notizie Napoli calcio. La rosa del Napoli 2023/24 è stata presentata in quel di Dimaro-Folgarida davanti ad una folla di 6mila tifosi azzurri festanti. Il club azzurro ha diffuso le immagini della Ebay Arena riprese dall'alto con il drone: una vera e propria marea azzurra in tripudio per salutare i propri beniamini.