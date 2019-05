Premio Bearzot, lunedì la consegna del riconoscimento a Roberto Mancini: nel 2017 fu assegnato a Sarri

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il ct della nazionale, Roberto Mancini, riceverà lunedì prossimo il premio nazionale 'Enzo Bearzot', organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, in una cerimonia in programma alle 11 presso il Salone d'Onore del Coni, a Roma. Il ct azzurro ha avuto la meglio su una rosa, tra cui gli altri due finalisti Gian Piero Gasperini e Gennaro Gattuso, per scelta della giuria presieduta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell'Us Acli, Damiano Lembo, e coordinata dal vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale. Contestualmente sarà consegnato a Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli il Premio Speciale di miglior arbitro italiano emergente. Lunedì sarà assegnato anche il Premio Sociale 'Enzo Bearzot' che va ai progetti più meritevoli tra le associazioni Us Acli. Il 7/o "Premio Bearzot-la Sfida Sociale" è stato assegnato al progetto del Comitato di Padova 'Nuove Energie: Iniziative per la terza età, le olimpiadi d'argento'.