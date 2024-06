Polemiche per il mancato saluto di Conte ai tifosi, la Ssc Napoli spiega il motivo

Polemiche per il mancato saluto di Antonio Conte ai tifosi presenti all’ingresso di Palazzo Reale dopo ore di attesa sotto un sole rovente. La SSC Napoli ci fa sapere che non è stato possibile ricambiare l’affetto dei supporters presenti per motivi di ordine pubblico. Ogni spostamento di personaggi come il tecnico azzurro vengono infatti concordati con la Digos. Il club azzurro invita gli appassionati nelle sedi del doppio ritiro a Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro dove ci saranno spazi adeguati per soddisfare le più svariate aspettative.