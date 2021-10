Da Torino - Petagna in granata per sostituire Belotti, la mossa di ADL per arrivare a Bremer

Calciomercato Napoli - Il portale Torinogranata.it si sofferma sulla probabile partenza di Andrea Belotti. la partenza della punta fa scattare la corsa al possibile sostituto: spunta così il nome di Andrea Pegana. Dal portale si legge:

A Napoli, in base alle informazioni che abbiamo raccolto, la partenza di Andrea Petagna (che è pur sempre classe '95, non una vecchia gloria del calcio) è data per probabile a giugno e anche su questo fa affidamento Aurelio De Laurentiis per arrivare a Bremer. Non sarà l'unica posta ma certamente al momento è la più plausibile.