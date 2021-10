Per il Mattino Demme è tra i flop di serata: Spalletti vuole verticalità, non trova il varco

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino pubblica le pagelle del vittorioso match del Napoli sul Legia tra migliori e peggiori in campo: Diego Demme compare sotto la voce flop. Dal quotidiano si legge:

DEMME 5,5

Guida il baricentro alto del Napoli nei primi minuti, lavorando in verticale per ricevere e scaricare. Lopes prova ad inseguirlo e l’italo-tedesco non trova sempre il varco, con Spalletti che spinge per una maggiore verticalità. Diventa mediano nella metamorfosi finale ma senza esaltare.