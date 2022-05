In Georgia tutti pazzi per Khvicha Kvaratskhelia. Durante la partita tra Dynamo Tbilisi e Dynamo Batumi c'è stata una invasione di campo. Il motivo? La voglia dei fan che correvano in campo per farsi un selfie con il Kvaratskhelia come testimoniano le immagini in allegato.

