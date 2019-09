Notizie Calcio - Questa sera ci sarà l'esordio stagionale in Champions League per il Napoli che è chiamato alla partita perfetta al San Paolo, contro i vincitori della passata edizione del torneo. In attesa del match, il Liverpool di Jurgen Klopp ha approfittato della splendida giornata di sole per fare una passeggiata sul lungo mare di Napoli. Immagini inviate a CN24 dal nostro lettore Antonio Cappetta.