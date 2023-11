Osimhen torna in campo dopo più di 1 mese: l'ultima partita con la maglia del Napoli prima dell'infortunio 8 ottobre contro la Fiorentina. Mazzarri ha chiesto di accelerare il suo ingresso. Infatti, più volte l'allenatore ha chiesto a Pondrelli di velocizzare l’ingresso in campo del nigeriano. Inoltre, l'attaccante del Napoli è tornato in campo senza mascherina protettiva, la indossava da gennaio 2022.