Osimhen dal primo minuto? Spalletti non ha ancora deciso, Elmas e Mertens sperano

Ultime Serie A - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli, in vista della sfida con la Salernitana. Dal quotidiano si legge:

Stesso discorso pure per Victor Osimhen: il numero 9 ha già cominciato il rodaggio contro il Bologna disputando 19 minuti. Spalletti non ha ancora scelto se consegnargli le chiavi dell’attacco dall’inizio oppure se utilizzarlo part- time sfruttando poi la sosta per rifinire al meglio la condizione. Osimhen resterà ad allenarsi a Castel Volturno per poi essere decisivo a febbraio. Le valutazioni saranno completate dall’allenatore nel giro di 48 ore. È l’effetto dell’abbondanza, una situazione cui si sta nuovamente abituando dopo aver convissuto con l’emergenza per quasi due mesi. Ora potrà scegliere il meccanismo offensivo che gli darà le maggiori garanzie. Al Dall’Ara ha funzionato nel migliore dei modi. Zielinski e Lozano rappresentano due certezze, Elmas e Mertens sperano di essere riconfermati.