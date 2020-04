OMS, Ricciardi sicuro: "Coronavirus? Seconda ondata in autunno è una certezza"

Ultime notizie. Walter Ricciardi, rappresentante italiano dell’OMS, a ilcaffeonline.it, ha parlato della possibilità di una seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus in autunno:

“Più che una ipotesi è una certezza. Fin quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate e piccoli focolai che andranno contenuti. Per questo motivo è fondamentale non accelerare le riaperture, altrimenti rischiamo di subire questa seconda ondata prima dell’estate. Avremo una lunga fase di convivenza col virus, speriamo che duri mesi e non anni”.