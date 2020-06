Nuovo stadio Dall'Ara di Bologna, Fincantieri per il restyling: progetto finanziato da 100 milioni del Credito Sportivo

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica Bologna riferisce alcuni aggiornamenti sul progetto sul nuovo stadio di Bologna. Dal quotidiano si legge:

Al nuovo Dall’Ara mancano solo i cartelli di inizio lavori. L’ultimo tassello del mosaico è stato svelato ieri: il costruttore sarà Fincantieri Infrastructure, società controllata dal colosso Fincantieri, navi e tanto altro. L’annuncio, arrivato pochi giorni dopo l’accordo col Credito Sportivo per il finanziamento di un progetto da 100- 110 milioni, prelude alle ultime battute dell’iter amministrativo, che richiederà non oltre 15 mesi. Sui tempi di apertura del cantiere non c’è ancora una data di massima: il Bologna conta di iniziare i lavori entro il 2021, ma verosimilmente si andrà al 2022.