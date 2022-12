Napoli-Villarreal 2-3: prima sconfitta stagionale in casa al Maradona, l'ultima ad aprile sempre 2-3 con la Fiorentina

Napoli - Il Napoli torna a perdere in casa e lo fa a distanza di 8 mesi dall'ultima volta. Capitò per 2-3 contro la Fiorentina in Serie A in quelle partite finali che sono costate la lotta dello scorso scudetto. Questa stagione ancora non avevano perso in casa gli azzurri al Maradona ed è successo per 2-3 contro il Villarreal in amichevole dinanzi a circa 25mila spettatori.