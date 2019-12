Napoli-Genk 2-0. Milik segna una doppietta e fa rianimare i tifosi presenti sugli spalti dello Stadio San Paolo. Senza Ultras per la protesta in atto, i tifosi presenti in Curva B hanno iniziato a cantare il coro "Napoli torna campione" al momento del raddoppio di Milik al minuto 26 del primo tempo. Sicuramente un segnale positivo in vista del proseguimento della stagione.