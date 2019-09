Napoli-Sampdoria 2-0, Mertens sugli scudi! I blucerchiati non calciano in porta nei secondi 45' [STATISTICHE]

Non bastano i 5 minuti di recupero per segnare al Napoli. La Sampdoria impatta contro gli azzurri che escono vittoriosi per 2-0 dallo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Così come nel primo tempo, anche nella seconda frazione gli azzurri restano padroni del campo: 65% di possesso palla per la squadra di Carlo Ancelotti. Ben otto i tiri in porta durante i 90', la Samp nella ripresa non calcia in porta e resta ferma a quota due tiri realizzati durante i primi 45'. Ben 591 i passaggi completati dagli azzurri, solo 263 quelli dei blucerchiati.

