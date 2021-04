Paura per Kostas Manolas all'inizio del secondo tempo di Napoli-Lazio. Il difensore azzurro anticipa nella propria area Immobile che gli frana addosso andandogli a colpire duramente la tibia. Urla allucinanti per il greco che dopo un po' si rialza e anche se zoppica resta in campo. Di Bello assegna il giallo per Ciro Immobile.