Napoli-Lazio 1-0: un solo tiro per gli azzurri, possesso palla in favore dei biancocelesti [STATISTICHE]

Succede di tutto allo stadio San Paolo tra Napoli e Lazio. Gli azzurri passano in vantaggio dopo soli due minuti grazie a Lorenzo Insigne. Dando uno sguardo alle statistiche risulta che la Lazio è leggermente avanti nel possesso palla: 47% degli azzurri contro il 53% dei biancocelesti. La squadra di Gattuso tira in porta solo in occasione del gol, i biancocelesti lo fanno per ben sei volte, due delle quali verso lo specchio della porta di Ospina. Sono 203 i passaggi completati dagli azzurri, 188 dagli ospiti.

